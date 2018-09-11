ماذا قالت حليمة بولند للشرطة السعودية بعد انتهاء أزمة هدية “عبدالصمد القرشي”؟

توجهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بخالص الشكر للشرطة السعودية؛ بعد كشفها لغز العطور الثمينة التي تلقتها كهدية، والتي كتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية، والقبض على من يقف خلف هذه العملية.

وأشادت حليمة بولند عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، بمجهودات شرطة بلدها الثاني السعودية، في الحفاظ على سلامة وأمن كل من يتواجد على أرضها الطاهرة.

وأضافت: “الحمد لله الذي حفظني من هالنصابين.. اللهم احفظنا من كل مكروه ورد كيد الكائدين في نحرهم يا رب العالمين”.

وكشفت شرطة الرياض، فجر اليوم، لغز الهدايا المقدمة للفنانة الكويتية حليمة بولند، التي أثير حولها جدل من قبل نشطاء سعوديين.

وفي تصريح أدلى به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض لوكالة الأنباء السعودية “واس”، قال إنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله، يوم أمس، في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حاليًا في المملكة، من تلقيها هدية، عبارة عن عطور ثمينة، وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية، فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت، وأسفرت الجهود الأمنية عن القبض على من يقف خلف هذه العملية.