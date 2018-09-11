حقيقة القبض على عيضة المنهالي في المغرب

سخر مصدر مقرب من الفنان الإماراتي عيضة المنهالي في حديث لـ”إرم نيوز” من مزاعم القبض عليه في المغرب بتهمة الدعارة، معتبرًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

ونفى مصدر أمني في مدينة مراكش المغربية لـ”إرم نيوز” كذلك هذه المزاعم مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة.

وكانت مواقع إخبارية قد تناقلت مزاعم أوردها موقع مغربي مفادها أن 48 شخصًا من بينهم الفنان و الشاعر الإماراتي عيضة المنهالي ، ألقي القبض عليهم في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، بناء على شكوى من الجيران من قبل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمراكش.

وسخر المصدر الأمني من هذه الأنباء مؤكدًا أن مداهمة بهذا الحجم ما كانت للتم دون أن تعلن بشكل مفصل وتنتشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى حسابه بانستغرام يظهر المنهالي في صور جديدة يوم الاثنين مستمتعًا بأجواء المغرب، وهو ما يفند أيضًا مزاعم اعتقاله مساء السبت.

ونشر المنهالي مقطعًا قصيرًا صباح اليوم الثلاثاء ربما يشكل ردًا غير مباشر ينسف بشكل نهائي هذه المزاعم، حيث ظهر يلقي تحية الصباح على جماهيره.