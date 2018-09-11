بعد التعاطف الواسع.. الفنانة أمل عباس تُتَّهم بـ”الاحتيال”

شنَّت الإعلامية الكويتية المعروفة، مي العيدان، هجومًا على مواطنتها الفنانة أمل عباس، متهمة إياها باستغلال مرضها للاستفادة ماليًّا.

وعلقت “العيدان” في مقطع فيديو موثق: “الحين بدر العتيبي قال انا متكفل بعدين طلع قال شكرا ياالاماراتية يللي تكفلتي، 77 14 الف معناه.. حلوة تعجبيني يللي كاتبة بدر العتيبي دفع وخلص ليش بعد تاخذ من غيرها؟ هذا السؤال اللي انت مفروض تقولون حق نفسكم؟ انا مع احترامي لها احس السالفة صارت بزنس”.

وجاء ذلك بعد إعلان “عباس” عبر مقطع متداول أن سيدة إماراتية (قال ناشطون إنها المطربة أحلام) تكفلت بعلاجها، رغم إعلانها سابقًا أن رجل الأعمال الكويتي بدر محمد العتيبي قد تكفل بمصاريف العلاج كافة؛ ما أثار تساؤلات.

وأثارت الفنانة الكويتية، من أصل عراقي، أمل عباس، جدلًا عقب خروجها في مقطع فيديو موثق تطلب فيه مساعدتها بتغطية تكاليف علاجها لإجراء عملية في القلب بالخارج، إذ اتهم ناشطون الفنانين بالتخلي عن الفنانة بدل مساعدتها، فيما تطوَّع رجل أعمال كويتي وسيدة إماراتية لتغطية تكاليف العلاج.

ولاحقًا، خرجت أمل عباس في عدة مقاطع فيديو تشكر من خلالها، كلًا من رجل الأعمال والسيدة، مؤكدة أنها عادت للكويت بعد إجرائها العملية.