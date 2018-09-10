سما المصري تحارب الانتحار على طريقتها الخاصة (صور وفيديو)

تبرّعت الفنانة المصرية سما المصري، اليوم الإثنين، بأكشاك داخل محطات المترو، بهدف الحد من حالات الانتحار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، من خلال القفز أسفل عجلات المترو، وضمت قائمة المنتحرين شبانًا من الذكور والإناث.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في “فيسبوك”، فيديو وصورًا للفنانة سما المصري، خلال تبرعها للشركة المصرية لمترو الأنفاق، لإقامة أكشاك تحمل اسم “الحياة حلوة”، ليتحاور المقبلون على الانتحار مع أطباء نفسيين بداخل تلك الأكشاك.

وشهدت محطات مترو الأنفاق خلال الشهرين الأخيرين العديد من حالات الانتحار لأسباب اقتصادية أو عاطفية، حيث لجأ بعض الشباب إلى إلقاء أنفسهم تحت عجلات المترو.

وقالت المصري في خطابها الموجه لإدارة المترو، إنها ستتكفل بأجور الأطباء النفسيين الذين سيقومون بالتحاور مع المقدمين على الانتحار، لمعرفة أسباب قيامهم بهذه الخطوة، لمنعهم من اتخاذ هذا القرار.

وتداول مقترح خلال الأيام الماضية، إنشاء ما سمّي “كشك للفضفضة” في محطات المترو، يكون به أخصائيان نفسي واجتماعي للحديث مع الركاب الذين يواجهون ضغوطًا معيشية لتقليل نسبة الانتحار التي تزايدت في الآونة الأخيرة.