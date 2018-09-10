نجل نادين الراسي “مارك” ينهي الأزمة معها

قرر مارك حدشيتي، نجل الفنانة اللبنانية نادين الراسي، أن يضع حدًا للأزمة التي اشتعلت بينه وبين والدته، قبل أيام، وذلك بإعلانه اعتذاره منها عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وأوضح مارك أن ما حدث كان سوء تفاهم، ونشر صورة تجمعه بوالدته وعلق: “المي ما بتطلع طلوع والعين ما بتعلى عن الحاجب، هيدي الوالدة حد قلبي وهي اعتبرت مجرد ما عليت صوتي بوجا وحطيت عيوني بعيونها بمثابة إهانة وكأنو ضربتا بسكين”.

وأضاف: “راح قول للعالم إللي سربوا التسجيل اللي كنا بنعتبرن أفراد من العيلة، إن أنتم ناس صغار حقودين وأنا ياريت خرس صوتي وما علي بوجا، بالنهاية هيدي الوالدة أم مارك مش بس بتستاهل مني الاعتذار على سوء التفاهم إللي صار بينتنا، أنت تستاهلي دمي اللي هو منك وبتستاهلي روحي ياست الكل”.

وكانت نادين الراسي قد اتهمت ابنها بضربها والتعدي عليها وسرقة سيارتها أمام أصدقائها، قبل عدة أيام، وذلك في تسجيل صوتي بثته وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن “مارك” خرج لاحقًا، ونفى كلام والدته، مبينًا أنها هي من اعتدت عليه بالضرب بشكل هستيري، وأنه حاول تهدئتها فقط.

وبعدها، أعلنت نادين أنها ستعتزل الفن، وقامت بالفعل بإلغاء حسابها على موقع “تويتر”، بينما اكتفت بجعل حسابها “انستغرام” للأصدقاء.