الجزائر تمنع عرض فيلم “شظايا الأحلام” بسبب “الترويج لمدونين معارضين”

قرَّرت وزارة الثقافة الجزائرية، منع عرض فيلم “شظايا الأحلام” بالدورة الـ16 لأيام السينما بمهرجان بجاية.

واتَّهمت مخرجة الفيلم بهية بن شيخ، السلطات الجزائرية، بـ”ممارسة الرقابة على عمل سينمائي”، معتبرة أن “الفن لا يخضع للرقابة إلا في دول تديرها أنظمة دكتاتورية”.

وبرَّرت وزارة الثقافة قرار المنع، بانخراط المخرجة بهية بن شيخ في “الترويج لناشطين على شبكة الإنترنت، صدرت بحقهم أحكام قضائية”.

واعتبرت اللجنة الحكومية لمشاهدة الأفلام السينمائية في الجزائر، أن مضمون الفيلم الممنوع “يشكل خرقًا واضحًا للتشريع ساري المفعول”.

وحذَّرت اللجنة من أنها “سترفض كل عمل فني يسيء إلى الأديان، أو ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر1954، ورموزها، وتاريخها”.

واستندت الجهات الرسمية إلى تشريع حكومي يمنع “الأعمال التي تمجّد الاستعمار، أو تحرّض على الكراهية، والعنف، والتمييز العنصري، أو تتضمن المساس بالنظام العام، أو الوحدة الوطنية، أو حسن الآداب”.

بدوره، حذَّر وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، مسؤولي تظاهرة الأيام السينمائية بمهرجان بجاية، من “خرق التشريعات، وأن هناك قوانين يجب الالتزام بها”، بحسب تصريحاته.

وأعلن منظمو التظاهرة السينمائية عن تعليق نشاط المهرجان، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الرقابة المسلطة على الفيلم”، والذي يستعرض في 75 دقيقة نشاط مدونين ومثقفين وفاعلين بالمجتمع المدني الجزائري.

وحامت شكوك قوية حَوْل احتمال تمويل السفارة الفرنسية بالجزائر لمهرجان بجاية، الذي يصنع الجدل بسبب تداول أنباء عن إشراف المعهد العالي الفرنسي عليه.

وأوضحت سفارة باريس بالجزائر أن “مساهمة القسم الثقافي للسفارة في مهرجان بجاية، هي تمويل جزئي وليس كليًّا، كما أن ذلك يتم بالعملة المحلية وليس باليورو”.

وأشيع أن مسؤول السينما بمصلحة التعاون والعمل الثقافي الدبلوماسي بالسفارة الفرنسية، عبدالنور حوشيش، مارس ضعوطًا على منظمي مهرجان بجاية لخدمة “توجهات” سفارة باريس، لكن البعثة الدبلوماسية نفت ذلك.