شقيقة سعاد حسني ترد على نادية يسري: لن أسمح بظهور فيلمك عن السندريلا

ردت “جنجاه حسني”، شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، على تصريحات نادية يسري صديقة “السندريلا”، والتي أعلنت خلالها وضع قصة فيلم بعنوان “وجوه”، يسرد آخر 10 سنوات في حياة سعاد حسني، وهو من إنتاج رجل الأعمال العراقي كاظم حسين.

وقالت “جنجاه” في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”: “السيرة الذاتية لأي فنان من حق أسرته فقط، أي منتج أو غيره سيتدخل في هذا الموضوع سيتعرض لخسارة كبيرة، لأنني لن أصمت”.

وأضافت: “سبق وأوقفت للمنتج طارق نور مسلسله، الذي قدمه عن حياة السندريلا، وعرّضته لخسائر فادحة”.

وكانت نادية يسري صرحت، لـ “إرم نيوز”، بأنها تسعى لهذا الفيلم منذ وفاة سعاد حسني؛ بسبب كثرة الأخبار المغلوطة عنها، فالبعض يقول إنها قُتلت وآخرون اتهموها شخصيًا بقتلها.

وأشارت إلى أن كل هذه الأخبار المغلوطة تقتلها وتعذبها بشدة، وأنها لن تسمح باستمرار هذه الأكاذيب، وهذا ما ستكشفه أحداث الفيلم.

يذكر أن وفاة الفنانة سعاد حسني في عام 2001 قد أثارت جدلًا واسعًا في الوطن العربي، حيث تناولت وسائل الإعلام أكثر من رواية بشأن رحيلها، فقيل إنها انتحرت بسبب فقدانها جمالها ودخولها في حالة اكتئاب وعدم وجود أموال معها، بينما ادّعى آخرون مقتلها.