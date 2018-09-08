الإعلامي السعودي خالد قاضي يصارع المرض في العناية المركزة

الإعلامي السعودي خالد قاضي يصارع المرض في العناية المركزة

خضع "قاضي" للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى شرق جدة والتي أثبتت حاجته لتدخل جراحي نتيجة الإصابة بالزائدة الدودية.

المصدر: فريق التحرير

يرقد الإعلامي السعودي المعروف، خالد قاضي، على سرير الشفاء بقسم العناية الحثيثة في إحدى مستشفيات المملكة، بسبب وعكة صحية، وحالته العامة مستقرة، بحسب ما ذكرته صحيفة “المدينة” السعودية.

وخضع “قاضي” للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى شرق جدة، والتي أثبتت حاجته لتدخل جراحي نتيجة الإصابة بالزائدة الدودية، فيما توافد عدد كبير من الإعلاميين لزيارة زميلهم والاطمئنان على صحته.

ولقي خبر دخول خالد قاضي إلى المستشفى، تفاعلًا واسعًا، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، منذ الأيام الماضية، إذ غرد كثيرون من زملاء خالد متمنين السلامة لـ “قاضي”، ومشيدين بمسيرته المهنية الحافلة.

وتضاربت الروايات حول حالته الصحية حيث كتب حمدان سلمان الغامدي أنه “يرقد على السرير الأبيض نتيجة مضاعفات العملية الجراحية ودعواتنا له بالشفاء العاجل”.

وقال إعلامي آخر إنه “منوم في العنايه المركزه باحدي المستشفيات..لوجود قصور في وصول الاكسجين للمخ” .

وتوالت تعليقات إعلاميين ومواطنين سعوديين عاديين بالدعاء وتمنيات الشفاء للقاضي.

 

 

 

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