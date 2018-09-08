الإعلامي السعودي خالد قاضي يصارع المرض في العناية المركزة

يرقد الإعلامي السعودي المعروف، خالد قاضي، على سرير الشفاء بقسم العناية الحثيثة في إحدى مستشفيات المملكة، بسبب وعكة صحية، وحالته العامة مستقرة، بحسب ما ذكرته صحيفة “المدينة” السعودية.

وخضع “قاضي” للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى شرق جدة، والتي أثبتت حاجته لتدخل جراحي نتيجة الإصابة بالزائدة الدودية، فيما توافد عدد كبير من الإعلاميين لزيارة زميلهم والاطمئنان على صحته.

ولقي خبر دخول خالد قاضي إلى المستشفى، تفاعلًا واسعًا، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، منذ الأيام الماضية، إذ غرد كثيرون من زملاء خالد متمنين السلامة لـ “قاضي”، ومشيدين بمسيرته المهنية الحافلة.

وتضاربت الروايات حول حالته الصحية حيث كتب حمدان سلمان الغامدي أنه “يرقد على السرير الأبيض نتيجة مضاعفات العملية الجراحية ودعواتنا له بالشفاء العاجل”.

#دعواتكم_لخالد_قاضي_بالشفاء

يرقد الإعلامي #خالد_قاضي على السرير الأبيض نتيجة مضاعفات العملية الجراحية ودعواتنا له بالشفاء العاجل. — حمدان سلمان الغامدي (@hsasmg1) September 8, 2018

وقال إعلامي آخر إنه “منوم في العنايه المركزه باحدي المستشفيات..لوجود قصور في وصول الاكسجين للمخ” .

اللهم اشف #خالد_قاضي شفاء عاجلا لا يغادر سقما الا واشفاه وجميع المرضى المسلمين — GreenFalcon (@drfun88) September 8, 2018

وتوالت تعليقات إعلاميين ومواطنين سعوديين عاديين بالدعاء وتمنيات الشفاء للقاضي.

لا بأس طهور إن شاء الله ،، الف لابأس عليك يـ اساذ #خالد_قاضي .. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقماً .. اللهم آمين . pic.twitter.com/iRoUHP8ahL — ﮼نصراوي،واقعي (@nasrawywaq3y) September 7, 2018

#خالد_قاضي .. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شي أن تشفيه وتعافيه وترده لأهله ولنا سليماً معافى .. إنك ولي ذلك والقادر عليه — تركي الخليوي (@tkhelaiwi) September 8, 2018

#خالد_قاضي

الف لابأس عليك ياابوعنان ياطيب القلب والنيه لم التقيه يوماً ما ولكن جمعتني به كثير من قروبات الواتس وبعض الاتصالات رجل طيب بمعنى الكلمه — ﮼عبدالرحمن،الحذيفي (@abuahmed2424) September 8, 2018