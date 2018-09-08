المغنية اللبنانية حنين أبو شقرا تنسحب من مهرجان في أوزباكستان (فيديو)

أعلنت المغنية اللبنانية حنين أبو شقرا، من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن انسحابها وزملائها المشاركين في مهرجان “مقام” الموسيقى بمدينة شهرسبز في أوزباكستان؛ اعتراضًا على وجود عضو إسرائيلي في لجنة التحكيم، مؤكدة على أن مجموعات عربية أخرى مشاركة في المهرجان، تضامنت معها وانسحبت.

وقالت أبو شقرا في الفيديو، إنها “فوجئت عند وصولها للمهرجان بوجود علم إسرائيل وعضو إسرائيلي في لجنة التحكيم”، لافتة إلى أنها “اشترطت من أجل عودتها للمهرجان، فصل العضو الإسرائيلي من اللجنة وإزالة العلم الإسرائيلي من المهرجان”.

وأكدت أبو شقرا على أن “البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان؛ حتى تنفيذ مطالبها من قبل رئاسة المهرجان”، معتبرة أن “وجود إسرائيل في لجنة الحكم احتلال ثقافي مرفوض”.

ويشارك في المهرجان أكثر من 300 ممثل من 73 بلدًا، منهم عازفون وعلماء موسيقى وباحثون وفنانون وغيرهم.