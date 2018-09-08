فيديو الفنانة أمل عباس.. الممثلة الكويتية هيا الشعيبي تنتقد

انتقدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، ما قالت إنها مصورة الفنانة الكويتية أمل عباس، التي تمنت لها الصحة والعافية وأنها “تصير طيبة وزينة”.

جاء ذلك في فيديو نشرته الإعلامية مي العيدان على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وقالت فيه الشعيبي إنها منذ بداية مرض الفنانة أمل عباس قررت الوقوف إلى جانبها، على الرغم من بعض المواضيع التي وضعتها وراء ظهرها، على حد وصفها.

وأكدت الفنانة الكويتية، أن “العيش والملح” دافِعُها للوقوف إلى جانب الفنانة أمل عباس، دون النظر إلى الخلافات السابقة.

وخاطبت الشعيبي السيدة التي قامت بتصوير الفنانة أمل عباس في مقطع فيديو، تطلب من جمهورها المساعدة في تغطية نفقات إجراء عملية قسطرة للقلب، قائلة: ” اللي صورتك خليها اتصور نفسها وتقول احنا اشعملنا إلها”.

وكانت الفنانة أمل عباس ناشدت جمهورها، في شريط مصور، مساعدتها لإكمال مصاريف علاجها و مساعدتها كذلك على إجراء قسطرة للقلب في الخارج، حيث تكفل “فاعل خير” بالنفقات.

ولقيت المناشدة استجابة واسعة، تضمنت تكفلًا من “فاعل خير” كويتي بتكاليف العلاج.