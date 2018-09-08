بشبهة تعاطي مخدرات.. وفاة مغني الراب ماك ميلر في لوس أنجليس عن 26 عامًا‎

أعلن مسؤولون وفاة مغني الراب ماك ميلر عن 26 عامًا في “لوس أنجليس”، أمس الجمعة.

وقال بيان لمكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس إنه تم العثور على ميلر في منزله في حي “ستديو سيتي” ولم تكن هناك أي استجابة منه وأُعلنت وفاته هناك.

وكان موقع “تي. إم. زد” الإلكتروني لأخبار المشاهير قال إن ميلر توفي نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، وفق رويترز.

وكان ميلر ناقش تعاطيه المخدرات، ولاسيما سوء استخدامه لشراب لعلاج السعال، خلال مقابلات إعلامية وفي بعض أغانيه. ولم يعلن مكتب الطب الشرعي سبب الوفاة إلى أن يتم تشريح الجثة.