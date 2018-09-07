بعد تداول اسم أحلام.. من الذي تكفل بعلاج الفنانة أمل عباس؟ (فيديو)

وجهت الفنانة الكويتية (من أصل عراقي) أمل عباس شكرها للشعب الكويتي؛ بعد مساندتهم لها في محنتها، وذلك عقب مناشدتها السابقة بالتبرع لها لتغطية تكاليف علاجها، التي لم تقدر عليها.

وأعلنت “عباس” عن اكتمال مصاريف علاجها؛ بعد تكفل “فاعلين خير” بمساعدتها على إجراء قسطرة في القلب، خارج الكويت.

وبدورها، قدمت الفنانة أمل عباس شكرها لـ”فاعلة خير” إماراتية، متمنية لها ولزوجها وأبنائها الخير من دون أن تسمها، وفي مقطع آخر شكرت رجل الأعمال الكويتي بدر محمد العتيبي، وقالت إنه تكفل بجميع مصاريف علاجها.

وفي غضون ذلك، تداول ناشطون معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن السيدة الإماراتية هي الفنانة أحلام.

وعلقت “عباس” بالقول: “ماقصرتي يا بعد عمري، ومشكورة يا الإماراتية، اللي سعيتي بالخير وما قصرتي حبيبتي وتكفلتي بكل شي، يخليج ويخلي عيالج ويخلي زوجج.. الله يحفظك يا حبيبتي، مشكور يا مفرح، أنا أعجز عن الشكر لك وللمتبرعة الإماراتية”.

وقالت الفنانة أمل عباس شاكرة رجل الأعمال بدر العتيبي: “أخوي رجل الأعمال بدر محمد العتيبي، اللي ما قصر معاي، تكفل بكامل مصاريف علاجي، مستشفى ودكتور وتذاكر طيارة والفندق والعلاج كله، ما قصرت”.

وكانت الفنانة أمل قد أثارت جدلًا؛ عقب مناشدات أطلقتها في مقطع فيديو موثق، تطلب فيه مساندتها في تكاليف العلاج التي تصل إلى 7 آلاف دينار كويتي.

وأبدى كويتيون استنكارهم؛ لتخلي نقابة الفنانين عن الفنانة، التي اضطرت إلى هذه المناشدة ومن أجل مبلغ ليس كبيرًا جدًا، على حد تعبيرهم.