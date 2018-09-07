الفنانة أمل عباس تعلن اكتمال مصاريف علاجها بعد تبرع فاعل خير (فيديو)

أعلنت الفنانة أمل عباس اكتمال مصاريف علاجها بعد تكفل “فاعل خير” بها لمساعدتها على إجراء قسطرة في القلب بالخارج.

وقالت أمل عباس في فيديو تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي: “مشكورين حبايبي ما قصرتوا.. جزاكم الله خيرًا أهل الكويت، المبلغ اكتمل.. والله يرضي عليكم ويجعلها في ميزان حسناتكم.. ومشكور فاعل الخير اللي اتكفل بكل الموضوع”.

وشددت الفنانة المصرية الأصل والمقيمة بالكويت، على أن أهل الكويت “معروف عنهم الكرم والعطاء وحب الخير لذا هي تعتبرهم تاج علي رأسها”.

وفي نفس السياق أكد الفنان الكويتي طارق العلي أن فيديو مناشدة أمل عباس لجمهورها بالتبرع حتى تستكمل علاجها في الخارج “أثر فيه لأن الفنان بعد العطاء الطويل يبحث عن الراحة”.

وتعجب العلي من هجوم البعض عليه باعتباره رئيس نقابة الفنانين ولم يتحرك لمساعدتها، موضحًا أن النقيب هو الدكتور نبيل الفيلجاوى وليس هو

وأضاف أن “هناك الكثير من الفنانين تبرعوا ووقفوا بجوارها لكنهم لم يعلنوا ذلك”، متعجبًا من أنه “في حالة اعلان الفنان تبرعه يتهمه الجمهور بالرياء وفي حال فعل الخير بصمت سأله الجمهور أين أنت”.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، نشرت رسالة عبر “إنستغرام” من الفنانة أمل عباس إلى جمهورها، تناشد جمهورها فيها مساعدتها ماديًا، حتى تتمكن من إجراء عملية قسطرة في القلب.