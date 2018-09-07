أول تعليق من دنيا بطمة على مرض زوجها محمد الترك

كتبت الفنانة المغربية دنيا بطمة، تدوينة وصفها متابعوها بـ”الغامضة”، فيما اعتبروا أنها مرتبطة بما أعلنه زوجها المنتج البحريني محمد الترك بشأن إصابته بالسرطان.

وكان الترك، أعلن أمس الخميس، إصابته بالسرطان، فيما واجهت دنيا بطمة انتقادات على “إنستغرام” بسبب التزامها الصمت إزاء ما أعلنه زوجها واستمرارها في نشر صور لها ولابنتها وكأن شيئا لم يحصل.

وكتبت بطمة في تدوينتها على “إنستغرام”: “القوة الحقيقية هي أن تكون في قمة صمودك عندما يظن الكثيرون أنك سقطت.. اعتذر فما تظنونه خاطئ”.

ويبدو مما كتبته دنيا أنها تتحدث عن القوة في مواجهة الصعاب وتحدي الخصوم والشامتين، لكن جملتها الأخيرة تطرح أكثر من تساؤل.

ووسط الانتقادات التي واجهتها بطمة، فسر البعض صمتها إزاء مرض زوجها، بأنها غاضبة لأن محمد الترك عبر عن اشتياقه إلى “لمة العيلة”، في إشارة إلى زوجته السابقة وابنتهما حلا.