نجل نادين الراسي ينفي ضربها ويؤكد أنها تخضع لعلاج نفسي (فيديو)

نفى مارك نجل الفنانة اللبنانية نادين الراسي كليًا ما ذكرته والدته، اليوم الخميس، في تسجيل صوتي تم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتدائه عليها بالضرب، وبيعه لسيارتها ومنزلها.

وقال مارك، في تسجيل صوتي نشره عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن والدته كانت متعبة وتم احتجازها في المستشفى لمدة 4 أيام وكان شديد الخوف عليها، ولكنها منذ خروجها وهي تعيش في حالة شديدة من التوتر وقامت بسبه والاعتداء عليه بالضرب، ثم سجلت مقطعًا صوتيًا أنه قام بالاعتداء عليها وأرسلته لأفراد عائلتهما وأصدقائه.

وشدد على أنه قدم العديد من “التضحيات” من أجل والدته، ولكنه يتحفظ على ذكرها، لافتًا إلى أن التسجيل الصوتي الذي أرسلته لمعارفهما لم يصدقه أحد إطلاقًا.

وأكد مارك أنه لم يبع سيارتها وترك لها المفتاح بمنزلها قبل أن يغادره، موضحًا أن والدته تعاني من تعب نفسي شديد ويتمنى أن تستمر على العلاج؛ من أجل نفسها وشقيقيه الآخرين.

وكانت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي، أعلنت أنها تعرضت للضرب من قبل ابنها الكبير مارك، مؤكّدة أنّها ضحّتْ بكلِّ شيءٍ؛ من أجل إسعاده، وتلبية رغباته.