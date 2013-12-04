فيلم سعودي يجذب آلاف الإسرائيليين

تعرض دور السينما في الكيان الإسرائيلي فيلماً سعودياً جذب آلاف المشاهدين من الإسرائيليين.

وأثار فيلم "وجدة" السعودي الحائز على جوائز عالمية فضول الجمهور الإسرائيلي لتلجأ صالات العرض إلى تكثيف تقديم الفيلم من عرض واحد إلى ثلاثة عروض في اليوم، مع السماح بعرضه في دور عرض بالمدن الأخرى لتلبية الطلب المتزايد عليه.

ويحكي فيلم وجدة للكاتبة والمخرجة السعودية هيفاء المنصور -وهو أول فيلم روائي سعودي- حكاية فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، وتعيش في العاصمة السعودية الرياض، وهي تسلط نظرها على دراجة شاهدتها في نافذة أحد المحال التجارية.

وفي بلد لا تزال المرأة فيها ممنوعة من قيادة السيارات، يعد ركوب المرأة للدراجة أمراً مثيراً للامتعاض، ولذا كان على هذه الفتاة أن تجد المال حتى تستطيع أن تحقق حلمها بطريقتها الخاصة برغم وجود موانع قانونية على أنشطة مثل الاختلاط في الأماكن العامة.

وذكرت إذاعة الكيان الإسرائيلي إن الفيلم يحقق نجاحاً كبيراً، وأنعش السينما الإسرائيلية؛ خاصة أن "فيلماً سعودياً" يعد بالنسبة للإسرائيليين أمراً جديداً، كما أنهم يرغبون في رؤية كيف تعيش المرأة في البلد المحافظ، خاصة أن الفيلم تم تصويره بالسعودية.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية خالية تماماً من دور السينما وتفتقر إلى البنية التحتية لدعم صناعة السينما.