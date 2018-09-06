للمرة الأولى.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل قصة حبه لـ”هنا الزاهد” (فيديو)

كشف الفنان المصري أحمد فهمي تفاصيل قصة حبه للفنانة الشابة هنا الزاهد، موضحًا أنها “حدثت بالصدفة وفي وقت قصير”.

وقال فهمي في تصريح إذاعي: “أول مرة رأيتها كان في العرض الخاص لفيلم حرب كرموز، وحينها لم نتكلم كثيرًا، ثم رأيتها مرة تانية مع الفنان علي ربيع في أحد الأماكن، ومن وقتها بدأنا نتكلم مع بعضنا”.

وأضاف: “في أول أسبوعين أنا قلت عليها يا إما البنت دي طيبة أوي يا إما بتشتغلي.. لكن فعلاً اكتشفت إن شخصيتها طيبة جدًا وعلى طببعتها وتتحب زي ما هي”.

وتابع: “أهلي كمان بيحبوا هنا جدًا وكريم أخويا أول مرة يشوفها قالي لو زعلت هنا دي بالذات إحنا كلنا هنقطعك، وكان بيتكلم جد مش بيهزر”.

واختتم الفنان أحمد فهمي بالقول: “أكتر حاجة بحبها في هنا إنها متربية زيادة عن اللزوم وهذا شيء يحسب لوالدتها، وهذه فعلاً أكتر واحدة هتقدر تصونني”.