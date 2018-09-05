من جديد.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية (فيديو)‎

غازل الفنان السعودي محمد عبده، الإعلامية “سارة دندراوي” مقدمة برنامج “تفاعلكم” عبر قناة “العربية”، من خلال إجابته على سؤالها الأول بشأن معني كلمة “مزهزهة”، فرد عليها قائلًا: “يعني سارة دندراوي”، وهو ما أصابها بحالة من الضحك والخجل الشديدين.

وكشف عبده خلال اللقاء موقفه من دخول أبنائه مجال الفن، مؤكدًا أنه لم يرفض ذلك خاصة إذا كانت لديهم موهبة.

وأضاف، “أتمنى إنجاب المزيد من الأبناء، ولكن ذلك في حالة قدرتي على تعليم خالد وعليا بشكل جيد”.

وأوضح محمد عبده، أنه في حال وجود حفل مشترك مع أحد النجوم سيختار الفنانة المصرية أنغام، لأنها من أقوى الأصوات النسائية الموجودة في الوقت الحالي.

وكان فنان العرب محمد عبده، قد أحرج سارة دندراوي في مكالمة هاتفية سابقة عبر قناة العربية، حين طلبت منه التعليق على كواليس أوبريت الجنادرية 32 في المملكة العربية السعودية.