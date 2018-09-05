سعودي يعتزم دخول موسوعة “غينيس” بهذه الطريقة

يعتزم سعودي متخصص في تربية النحل دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية بتغطية جسمه بأكثر من 100 كغم من النحل.

وستكون هذه ثاني تجربة يخوضها النحال السعودي، زهير فطاني، مع غينيس خلال عامين، وفق صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية.

وقال فطاني إنه “سيخوض تجربة تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، عبر لبس أثقل عباءة من النحل تغطي جسم الإنسان، وسيقوم بالتجربة صباح أول يوم من شهر 11 سبتمبر/أيلول المقبل”.

وأضاف النحال أنه “تم التنسيق مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك لتنفيذ المحاولة الجديدة لكسر الرقم العالمي المسجَّل هو 63.7 كغم من النحل”، موضحًا أنه “استعد لخوض هذه التجربة، التي يحاول فيها تخطي الرقم المسجل ليصل لأكثر من 100 كغم من النحل لتغطية جسمه”.

كان النحال فطاني قد نجح في تجربة العام الماضي في جمع كميات كبيرة من النحل، غطت كامل جسمه؛ إلا أنه لم يتمكن من كسر الرقم المسجَّل في الموسوعة، وهو 63.7 كغم من النحل، وفق المصدر.

وأرجع ذلك إلى حرارة الشمس وهروب ملكة النحل؛ ما جعل بقية النحل لا يتجه له بالكمية التي تجعله يكسر الرقم القياسي، رغم وقوفه ساعة ونصف الساعة؛ حيث كان من المتوقع أن تصل الكمية لـ120 كغم من النحل.