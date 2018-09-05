من هو الفنان خالد التلمساني؟

فجع الوسط الفني المصري بمصرع الفنان والمخرج والمصور الفوتوغرافي، خالد عبدالقادر التلمساني، إثر حادث سير أليم أمس الثلاثاء، وإصابة أبنائه الذين كانوا برفقته بإصابات متنوعة، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وينتمي خالد التلمساني (53 عامًا) لعائلة فنية عريقة، كان لها شأن كبير في السينما والدراما المصرية.

ولد خالد عبدالقادر التلمساني عام 1966، ووالده هو المخرج والمنتج وكاتب السيناريو عبدالقادر التلمساني، كما يعد عمّه كامل التلمساني، رائد الواقعية في السينما المصرية، وعمّه الفنان حسن التلمساني، أحد رواد فن السينما التسجيلية في مصر.

وعمل خالد بدايةً في مجال السينما منتصف الثمانينيات مع أبيه كمساعد مخرج ومساعد إنتاج، ثم انتقل للعمل مع عمّه مدير التصوير حسن التلمساني كمساعد مصور، ثم مع ابن عمه مدير التصوير الشهير طارق التلمساني، ثم تحوّل إلى مصور فوتوغرافي.

وشارك الفنان الراحل -أيضًا- في أعمال فنية، إذ عرفه الجمهور بالشخصية التي قدمها في فيلم “ابن عز” بطولة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وشخصيته في مسلسل “وانت عامل إيه” مع الفنان علاء ولي الدين أيضًا، والذي كانت تربطه به علاقة صداقة.

وما لبث أن لمع نجم خالد التلمساني في مجال التأليف، خاصة مع تشجيع شقيقته دكتورة الأدب في جامعة “أوتاوا” بكندا مي التلمساني، إذ نشر 3 روايات، منها “واحد مصري وصلحه” و”الحفرة”.

وكانت آخر أعمال الراحل التي شارك بها كمصور فوتوغرافي، فيلم “سعيكم مشكور يا برو” ومسلسل “جبل الحلال” وكلاهما للمخرج عادل أديب.