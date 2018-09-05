تفاصيل وفاة الفنان المصري خالد التلمساني (صور)

لقي الفنان والمخرج والمصور الفوتوغرافي المصري، خالد عبدالقادر التلمساني، مصرعه، أمس الثلاثاء، في حادث تصادم في مدينة أبورديس التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، وتبيّن مصرع الفنان المصري خالد عبدالقادر التلمساني 53 عامًا، وإصابة أبنائه فهد (10 سنوات) بكسر في الفك والساق الأيمن، وسليم 12 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، وتيب 10 سنوات، بكدمات واشتباه نزيف بالمخ، وإصابة شقيقه شاجي عبدالقادر 8 سنوات بكسور متفرقة.

وفي تفاصيل الحادثة، وقع تصادم بين سيارة خاصة وسيارة نقل، على أحد الطرق الرئيسية، وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى، وفتح تحقيق بالواقعة.

وولد الفنان الراحل عام 1966، في مصر الجديدة، لعائلة فنية، فوالده هو المخرج عبدالقادر التلمساني ودخل خالد مجال السينما في منتصف الثمانينيات، إضافة لعمله في عدة مواقع كمخرج، وعمل كمصور فوتوغرافي في 1990 بفيلم “سيدة القاهرة” للفنانة يسرا.

وعمل الفنان خالد التلمساني مع مجموعة هامة من المخرجين، وصوّر فوتوغرافيا لـ35 فيلمًا من بينهم “الراعي والنساء”، “عرق البلح” و”أيام السادات”، وآخر الأعمال التي شارك بها فيلم “سعيكم مشكور يا برو” ومسلسل “جبل الحلال” للمخرج عادل أديب.