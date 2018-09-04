توفيق عكاشة يتعاقد مع قناة “الحياة” المصرية لمدة 3 سنوات (صورة)

تعاقد الإعلامي المصري توفيق عكاشة، مع شبكة قنوات “الحياة”، لمدة 3 سنوات، وذلك بعد غياب طويل عن تقديم البرامج.

ووقع الإعلامي المثير للجدل على العقد، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة “إعلام المصريين” تامر مرسي، ونائب الرئيس للشركة ياسر سليم.

ونشر مرسي صورة تجمعه مع عكاشة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، معلقًا عليها بالقول: “توفيق عكاشه يتعاقد مع قناة الحياة لمدة ٣ سنوات”.

ومن المقرر أن يتفق عكاشة مع مسؤولي القناة على تفاصيل البرنامج الجديد الذي سيقدمه على شاشة “الحياة”.

وكان رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري عمرو الشناوي، قد أعلن منذُ أيام عودة عكاشة إلى عمله في قطاع الأخبار بـ”ماسبيرو”.