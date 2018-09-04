سما المصري تكشف عن مهنتها الجديدة (صور وفيديو)

تقدمت الراقصة المصرية سما المصري بطلب رسمي لجامعة السادس من أكتوبر في مصر؛ لإعلان رغبتها في العمل كمعيدة في كلية الإعلام.

وأشارت سما إلى عملها بالكلية لتدريس مادة اللغة الإنجليزية عام 2002، مبدية رغبتها في استئناف العمل مرة أخرى.

ونشرت المصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”، تعليقًا جاء نصه: “قريبًا سأعود للتدريس معيدة بجامعة ٦ أكتوبر كلية إعلام.. وحشتني الكلية والطلبة.. سنة 2002 اشتغلت معيدة بنفس الكلية ودرست إنجليزي للطلبة، والنهاردة بس رجعت هناك عشان أطلب أدرس تاني.. وحشني التدريس وحشتني الكلية ووحشوني الطلبة”.

كما نشرت سما صورة من الطلب الرسمي الذي تقدمت به، إلى جانب فيديو لها أثناء الخروج من الجامعة عقب التقدم بالطلب، قائلة: “أنا عارفة إن دي أول مرة تعرفوا إني اشتغلت معيدة، قبل دخول الوسط الفني، وإن شاء الله أعمل دبلومة، وأحضر ماجستير ودكتوراة.. وسنة سعيدة على الطلبة إن شاء الله”.

وكتبت في الطلب: “عملت بالكلية عام 2002 لتدريس اللغة الإنجليزية، كوني حاصلة على ليسانس آداب وتربية قسم لغة إنجليزية جامعة الزقازيق.. مقدمة لكم سامية أحمد عطية وشهرتي سما المصري”.