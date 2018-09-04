نادين الراسي تهاجم الإسلام وتستفز متابعيها (فيديو)

شنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي هجومًا عنيفًا على الدين الإسلامي، بعد مطالبة أحد متابعيها لها بارتداء الحجاب مثل مواطنتها الفنانة أمل حجازي.

وقالت الراسي في فيديو لايف عبر حسابها على موقع “سناب شات” إنها لن ترتدي الحجاب أبدًا أو تتحول للدين الإسلامي وتترك المسيحية، مشيرة إلى أنها قد تكون راهبة في يوم من الأيام إذا أراد الله.

وأضافت: “أصير مسلمة شو يعني مسلمة بنكر الأديان الباقية وما بعترف فيها وما بيكونوا بشرًا ولا يحقلهم الجنة”.

ونفت نادين وجود أي خلافات مع أبنائها الثلاثة الشباب، موضحة أنها تشكر الله على علاقتها الجيدة معهم.