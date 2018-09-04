وائل كفوري: أنا فاسد (فيديو)

أجاب الفنان اللبناني وائل كفوري على السؤال الجريء للإعلامية وفاء الكيلاني، في الحلقة الأولى من برنامج “تخاريف”، المذاع على فضائية “إم بي سي”، بشأن ما إذا كان من الفاسدين من عدمه.

ورد كافوري قائلًا: “أنا فاسد.. ومش بس أنا اللي فاسد.. الشعب كله فاسد.. وفي النهاية ما في حدا كامل في الحياة”.

وتابع: “اتحطيت في اختبار قبل كده.. وفي النهاية تقدري تحطيني مع الفاسدين”.

وأردف أنه كان يتمنى أن يفعل ما يريد دون أي قيود وبحرية كاملة، ولكن النجومية صعبة وتقيد الفنان”.

وعلّق: “النجومية لها حلاوتهاـ وفي أحيان كثيرة تكون مزعجة.. لكن أنا اخترت الطريق لازم أتحمله بحلوه ومره”.

وأوضح أنه فقد حاسة الاستمتاع بالأشياء إلى حد كبير، قائلًا: “ما أنا خلاص عملت كل حاجة وشفت كل حاجة.. مبقتش تهمني الأمور البسيطة دي”.

وأكد أن أكثر شيء يهمه في حياته الآن، هو أن يكون بكامل صحته هو وأسرته وأصدقاؤه، مشيرًا إلى أنه يحمد ربه دائمًا على كل نعمه.