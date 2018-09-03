شاهد كيف غير المرض ملامح الفنان صلاح السعدني

نشر الفنان المصري أحمد السعدني عبر صفحته على موقع “إنستغرام” صورة جديدة لوالده النجم صلاح السعدني الذي امتنع عن الظهور إعلاميًا أو دراميًا منذ مسلسل “القاصرات” العام 2013.

وكانت علامات الشيخوخة وأعراض المرض واضحة على وجه صلاح السعدني، الذي ظهر بالصورة مرتديًا نظارة شمسية وملابس رياضية كاجوال بسيطة خلال جلوسه بحديقة منزله.

وأكد أحمد السعدني أن والده وافق أخيرًا، أن يظهر بصورة معه، قائلًا: “أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره حاجة قد التصوير بس أنا صورته بالعافية قلتله أنت واحش ناس كتير عايزين يطمئنوا عليك”.

وأضاف النجم الشاب: “صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا معتبر.. بس كله بيعدي صباح الفل”.

وانهالت التعليقات على أحمد السعدني من جانب متابعيه الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لرؤيتهم صلاح السعدني واطمئنانهم على صحته بعد غياب.

وتلاحق الفنان صلاح السعدني إشاعات الوفاة أخيرًا بسبب اختفائه عن الساحة الفنية لظروف مرضه.