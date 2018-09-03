تأجيل قضية سب وقذف الإماراتية “كشونة”

قررت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات، أمس الأحد، تأجيل قضية سب وقذف نجمة مواقع التواصل الإماراتية “كشونة”، والمتهم فيها خليجي من مشاهير مواقع التواصل أيضًا، بعد توجيهه لها عبارات قذف وسب، وذلك إلى جلسة الـ 17 من سبتمبر/أيلول للدفاع وتقديم لائحة ادعاء بالحق المدني، وفق صحيفة “البيان” المحلية.

وكانت محامية “كشونة” ذكرت، أن “كشونة” والتي توجهت للمملكة العربية السعودية مع رفع حظر قيادة المرأة للسيارة للمشاركة كأول سيدة إماراتية تقود سيارة في المملكة مع عدد كبير من المشاهير من بضع دول، فوجئت بقيام أحد مشاهير مواقع التواصل، بتسجيل مقطع فيديو تعليقًا على الحدث، وقام فيه بسبها وقذفها بأبشع الألفاظ والأوصاف، ونسب إليها ما يحط من سمعتها وقدرها ويخدش حياءها، وقام بنشر المقطع عبر حسابه في “إنستغرام”.

وأكدت المحامية أن موكلتها “كشونة” أصيبت بأضرار نفسية، جرّاء المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

يذكر أن النيابة العامة في أبوظبي سبق وأمرت بحبس المشكو في حقه (وتم تكفيله) على خلفية نشره مقطع الفيديو على “انستغرام” في الـ 26 من يونيو/حزيران، وهو يكيل العبارات المسيئة بحق المجني عليها.