المطربة السودانية وجدان الملازمين تتعرض للضرب عقب حفل غنائي

تعرضت المطربة السودانية وجدان الملازمين، للاعتداء بالضرب من قبل بعض الأشخاص، بمنطقة شرق النيل.

وكشفت صحيفة “السوداني” المحلية، نقلًا عن مصدر، أنه وخلال مشاركة الفنانة وجدان الملازمين في الغناء، في إحدى المناسبات، رفضت تلبية طلب بعض الحضور بترديد إحدى الأغنيات؛ الأمر الذي أدى لاحقًا للاعتداء عليها بالضرب.

وعقب انتهاء حفل الفنانة السودانية وجدان، وأثناء تأهبها لمغادرة المكان، قام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، فيما تدخل عدد من الحضور لفض الاشتباك بينها وبين المعتدين، الذين لاذوا بالفرار لاحقًا، فيما لم تتعرض المطربة وجدان لإصابات تستدعي إسعافها.