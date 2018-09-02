لجين إسماعيل يكشف أسرار “نجمة الصبح” (فيديو إرم)

كشف الفنان السوري لجين إسماعيل عن شخصيته في فيلم “نجمة الصبح”، إخراج المخرج السوري جود سعيد وإنتاج المؤسسة السورية العامة للسينما.

ويؤدي إسماعيل شخصية “عارف”، الذي واجه انتقادات كثيرة من قبل أهله والمجتمع من حوله؛ بسبب قسوة الشخصية وقسوة ظروفها، مضيفًا أن شخصيته في “نجمة الصبح” تختلف عن أدواره السابقة.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في فيلم سينمائي، مبينًا أن السينما هي حلم لأي ممثل، خاصة الممثلين الشباب؛ في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سوريا.

وكشف إسماعيل أيضًا، عن تجربة مسرحية مقبلة، بينما لم يزل بعد يدرس خياراته للدراما التلفزيونية.