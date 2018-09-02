ممثل فرنسي يثير جدلًا واسعًا في الجزائر.. لهذا السبب (صور)

أثارت مشاركة الممثل الفرنسي جرارد ديبارديو، في فيلم تاريخي جزائري حول شخصية “أحمد باي”، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض.

وأسند طاقم الفيلم دور “الداي حسين” إلى الممثل الفرنسي، بحسب ما أعلنت عنه منتجة الفيلم الجزائرية سميرة حاج جيلاني على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”.

وطالبت شخصيات ثقافية وفنية بمعية جمعيات ناشطة في الحقل الثقافي، بـ”ضرورة تدخل وزير الثقافة عزالدين ميهوبي للعدول عن قرار مشاركة هذا الممثل في الفيلم”.

في حين اعتبرت أسماء أدبية جزائرية أخرى، أن اختيار ديبارديو لتقمص شخصية الداي حسين “كان صائبًا، وقد يسهم ذلك في إنجاح العمل سينمائيًا وفنيًا”.

ودافعت المنتجة سميرة حاج جيلاني، عن مشاركة ديبارديو في الفيلم، قائلة: “السينما لا حدود لها، وأنطوني كوين قدم عمر المختار، فلماذا لا يقدم ديبارديو الداي حسين؟ وأضافت: “هذا الخيار أتحمل مسؤوليته”.

هذا السجال الذي صاحب خبر مشاركة الممثل الفرنسي في الفيلم؛ مرده اشتباه تورط ديبارديو في قضية أخلاقية، كانت صحف عالمية تناولتها الأسبوع المنصرم.

وذكرت الصحف حينها، أن المدعي العام لمحكمة باريس، فتح تحقيقًا في اشتباه تورط ديبارديو في الاغتصاب والاعتداء الجنسي على ممثلة فرنسية، في شهر آب/ أغسطس الماضي.