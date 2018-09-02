فنانون أجانب يقاطعون مهرجانًا فنيًا في إسرائيل

قرر 7 فنانين أجانب، مقاطعة حفل فني في إسرائيل، حسبما ذكر موقع “واللا” العبري في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وبحسب “واللا”، فإن عددًا من المشاركين في المهرجان ألغوا مشاركتهم قبل إعلان المغنية الأمريكية الشهيرة “لانا ديل ري” الجمعة إلغاء مشاركتها فيه، فيما أعلن آخرون ذلك بعد قرارها.

ومهرجان “متيئور” الموسيقي، سينظم في الجليل الأعلى (شمال) لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الـ 6 من سبتمبر/أيلول الحالي، ويفترض أن يتضمن 50 عرضًا يقدمها فنانون أجانب و50 عرضًا غنائيًا إسرائيليًا، حسب موقع المهرجان الإلكتروني.

وجاءت مقاطعة المهرجان بناء على دعوات وجهتها “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS”، وبدعوة من الفنان البريطاني الشهير والناشط في المقاطعة أيضًا روجر ووترز.

وأعلن الموسيقي الإلكتروني الأمريكي “هنري لوفر” عبر تغريدة على حسابه في تويتر. انسحابه من المشاركة في المهرجان بعد انسحاب ديل ري.

وانضم إلى مقاطعي المهرجان أيضًا بعد مقاطعة ديل ري، الفنان والمنتج البريطاني “ليون فينهول”، وكذلك الموسيقيان الأميركيان “فولفوكس” و”بايتون”، والبريطاني “شانتي سيليستي”، والموسيقي السويدي “ساينفيلد”، والثنائي الجنوب الأفريقي “بلاك موشن”.

وقررت كذلك فرقتا “زنوبيا” و”خلص” (من فلسطينيي 1948) إلغاء مشاركتهما في المهرجان أيضًا.

وينشط الفنان البريطاني روجر ووترز. في دعوة الفنانين العالميين لمقاطعة إسرائيل، ووجه رسالة السبت إلى المغني الأمريكي “كاماسي واشنطن” دعاه فيها لإلغاء مشاركته بالمهرجان.

وسبق أن وجه روجرز رسالة لديل ري. دعاها فيها لمقاطعة المهرجان في إسرائيل، التي قررت ذلك لتتهمها وسائل إعلام إسرائيلية بالخضوع لحركة BDS.

وكتبت ديل ري، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” الجمعة، إنه “من المهم بالنسبة لي أن أغني في فلسطين وإسرائيل، وأن أتعامل مع المعجبين بشكل متساوٍ”.

وديل ري، ليست الفنانة العالمية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار، ففي أبريل/ نيسان الماضي، قررت الممثلة الشهيرة ناتالي بورتمان، مقاطعة حفل في إسرائيل لتسليمها جائزة “Genesis”، التي تعرف في إسرائيل بـ”نوبل اليهودي”، وتقدم سنويًا للشخصيات اليهودية المتميزة.