بعد اتهامه بالتحرش.. أسقف يعتذر للمطربة الأمريكية أريانا غراندي (صور وفيديو)

وبعد الأغنية هنأها الأسقف وعانقها واضعًا يده عالية حول خصرها وأصابعه قرب صدرها.

ووقعت الحادثة بعد أن أدت المغنية الشابة (25 عامًا)، أغنية “(يو مايك مي فيل لايك) إيه ناتشورال ومان” خلال المأتم لذي استمر ثماني ساعات وحضره نجوم وبعض الشخصيات من بينهم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون .

اعتذر الأسقف “تشارلز إيليس” المشرف على كنيسة “غريتر غريس تمبل”، من المغنية أريانا غراندي ، بعدما بدا وكأنه يلامس صدرها إثر انتهائها من أداء أغنية، خلال مأتم أريثا فرانكلين.

وقال “إيليس” للصحفيين الأمريكيين أمس السبت، “لا أتعمد أبدًا ملامسة صدر امرأة”. وقد أكد ذلك لاحقًا لوكالة فرانس برس.

وأقرَّ القس أنه قد يكون “تجاوز الحدود”، معتذرًا أيضًا جرّاء تعليقه على اسم نجمة البوب. إذ قال خلال المأتم “عندما رأيت اسم أريانا غراندي على البرنامج ظننت أنها وجبة جديدة في مطاعم تاكو بيل” للأطباق المكسيكية الشعبية في الولايات المتحدة.

وتابع “أعتذر شخصيًا وبصدق إلى أريانا وكل معجبيها وإلى كل من هم من أصول أمريكية لاتينية”.

وتجدر الإشارة إلى أن غراندي من أصول إيطالية.

وقد استمر المأتم ثماني ساعات تكريمًا للمطربة الأمريكية الشهيرة في ديترويت بولاية ميشيغان.