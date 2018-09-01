سمير صبري لـ”إرم نيوز”: هذه حقيقة الصراع بين محمد رمضان وتامر حسني (فيديو )

علّق الفنان المصري سمير صبري على الأحداث الجارية على الساحة الفنية، والصراع الدائر بين نجوم السينما خاصة بين الفنانين محمد رمضان وتامر حسني، على احتلال المركز الأول في شباك التذاكر، موضحًا أنه لا يوجد صراع من الأساس وهذه الأجواء من فعل الجمهور والنقاد والإعلام.

وقال سمير، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”: إن “هذه الصراعات لم تظهر خلال الزمن القديم، والذي كان يتمتع بالجمال والسحر، فكان هناك العديد من الأفلام في نفس الوقت للعديد من النجوم دون أي صراعات”.

وأضاف سمير صبري أن مسألة احتلال المركز الأول أو الأخير في يد الجمهور، مشيرًا إلى أن أي فنان يقول عن نفسه إنه “النجم الأول في مصر، يحتاج إلى الجلوس مع أصدقاء مخلصين ليكشفوا له الحقيقة”.

وعن رأيه في الدراما المصرية ونوعية المسلسلات التي يفضلها ومتى يعود إلى الساحة الفنية، قال سمير صبري إنه “لا يستطيع متابعة الأعمال الدرامية بسبب التطويل الموجود فيها، كما أنه لا يحب المسلسلات التي تتمحور حول البطل الخارق الذي يستطيع أن ينفذ القانون ويحقق العدالة بنفسه”، لافتًا إلى أن سبب ابتعاده عن الساحة هو “عدم وجود أعمال على نفس مستوى أعماله السابقة”.