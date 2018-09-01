بعد حادث زوجته.. المطرب المصري رامي جمال ينجو من الموت بأعجوبة

نجا المطرب المصري رامي جمال، صباح اليوم السبت، من الموت المحقق، بعد تعرضه لحادث سير على أحد الطرق السريعة، أدى إلى تهشم السيارة بالكامل.

وعلّق جمال، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، قائلًا: “الحمد لله ربنا نجاني من حادث موت دلوقتي.. وأول أمس ربنا نجا زوجتي من نفس المصير، العربيتين انتهوا وقدر الله وما شاء فعل، الحمد لله الذي قدر البلاء وخففه”.

وكان المطرب والملحن المصري رامي جمال قد غاب عن الساحة الغنائية أكثر من عامين؛ بسبب حزنه على موت أحد أصدقائه الذي دفعه لإيقاف كل تحضيراته ومشاريعه الفنية، ليعود مرة أخرى بألبوم جديد عنوانه “ليالينا”.

وأطلق رامي جمال أحدث ألبوماته مؤخرًا بعنوان “ليالينا”، وهو التعاون الثالث الذي يجمعه مع شركة “نجوم ريكوردز” ويضم 17 أغنية هي: “مش كفاية”، و”هاخونك”، و”فووق”، و”مفيش منها”، و”راح لحاله”، و”لولا”، و”من كتير”، و”ما تظلمنيش”، و”دي العيون”، و”بحاول أنساكي”، و”ربطتيني”، و”تعيش ليا”، و”جربت أنساك”، و”النظرة الأولى”، و”أنساها ليه”، و”متكلمناش”.