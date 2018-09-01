بالفيديو.. دينا الشربيني وعمرو دياب مجددًا في موقف مثير للجدل

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة دينا الشربيني وهي تقوم بتخفيف الحر الشديد عن الفنان المصري عمرو دياب.

جاء ذلك أثناء الحفلة الفنية التي أحياها دياب، يوم أمس، على الشاطئ بالساحل الشمالي في مصر.

وظهرت دينا في مقطع الفيديو ممسكة بمروحة يد، في محاولة منها لتخفيف الحر عن عمرو دياب الملقب بـ”الهضبة”، والذي ظهر يتصبب عرقًا بعد إنهاء حفله بالساحل الشمالي.

وسبق أن ترددت أنباء عن علاقة الهضبة بالممثلة دينا الشربيني، بل إن الشائعات تقول إنهما مرتبطان منذ زمن بعيد وظهرا معًا في مناسبات مختلفة، بل إن البعض يتكهن بقرب إعلانهما الارتباط بشكل رسمي.