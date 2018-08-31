بالفيديو.. عمرو دياب يضرب حارسه الخاص في حفل له

أقدم النجم المصري عمرو دياب على ضرب حارسه الخاص؛ بعد أن حاول منع أحد المعجبين من الاقتراب منه، عقب نجاحه في التسلل إلى المسرح، في الحفل الذي أحياه الهضبة، مساء أمس الخميس، في “بورتو غولف مارينا” بالساحل الشمالي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لأحد معجبي عمرو دياب، بعد نجاحه في الوصول إلى نجمه المفضل على المسرح؛ من أجل احتضانه وتقبيله والتقاط صورة سيلفي معه.

وبمجرد أن لاحظ “البودي جارد” هذا الشاب، ذهب إليه لاصطحابه بالقوة؛ وهو الأمر الذي استفز “دياب”، وجعله يتعدى على الحارس وأبعده عن المسرح.

وبعد انتهاء هذا المشهد، ربت عمرو دياب على كتف المعجب بود، قبل أن يغادر المسرح عائدًا إلى صفوف الجمهور، الذي احتشد للاستماع لأغاني الهضبة.

ومن جانب آخر، ما زال عمرو دياب يشوّق جمهوره لألبومه الجديد، من خلال طرحه مجموعة من أغاني الألبوم بشكل فردي، دون الإعلان عن الموعد النهائي لطرح الألبوم بالكامل.