وفاة الفنان التونسي حسن الدهماني في حادث سير (فيديو)

توفي مساء الخميس، الفنان التونسي حسن الدهماني جراء حادث سير تعرض له وهو في طريقه إلى مدينة كسرى، وسط البلاد، للمشاركة في سهرة فنية ضمن مهرجان غنائي بالمنطقة.

وأفاد محافظ ولاية سليانة، التي تتبعها كسرى، أن الحادث وقع عند مدخل مدينة مكثر، حيث انقلبت السيارة التي كانت تقودها امرأة رفقة الفنان الراحل، إضافة إلى شخص آخر، مشيرًا إلى أن حالة المرأة والمرافق خطيرة.

وقال مصدر أمني، كان متواجدًا في مكان الحادث، في تصريح لإذاعة محلية، إن “السيارة خرجت عن مسارها في إحدى منعرجات غابة عين الديسة”.

ويعتبر حسن الدهماني واحدًا من الأصوات المميزة على الساحة التونسية لما يتميز به من أداء ملتزم وطابع غنائي طربي، وعرف بأداء المواويل الطربية.

وأثار خبر موته صدمة كبيرة في الشارع التونسي، إذ وصفت الفنانة التونسية الشابة راقية نصر، في تدوينة عبر “فيسبوك”، رحيل الدهماني بـ”الخسارة الكبيرة”.

فيما وجه البعض انتقادات للحكومة بسبب ما رآه المتابعون، تقصيرًا منها في تجهيز الطرقات بالأضواء وتجاهلًا لسلامة المواطنين.