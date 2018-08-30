أحمد عز.. قائد كتيبة جيش في فيلم “الممر”

انتهى المخرج المصري شريف عرفة من بناء ديكور كامل يشبه مدينة السويس الذي يدور بداخله أحداث فيلمه الجديد “الممر” بطولة الفنان أحمد عز.

وعلم موقع “إرم نيوز” أن السبب الحقيقي وراء تأجيل تصوير الفيلم هو عدم التعاقد مع فريق الفيلم بالكامل، وأن عددًا من النجوم الذين تم ترشيحهم للمشاركة فيه قد اعتذروا بسبب انشغالهم في أعمال درامية أخرى، إضافة إلى أن بناء الديكور المماثل لمدينة السويس استغرق وقتًا طويلًا.

ويجسد أحمد عز في الفيلم دور قائد كتيبة جيش وتدور الأحداث في حرب الاستنزاف، ويضم الفيلم إلى جانب “عز” نخبة من النجوم، منهم هند صبري وأحمد رزق ومحمد فراج والعمل من إخراج شريف عرفة وسيناريو وحوار أمير طعيمة.

وذكر مصدر من جهة الإنتاج أن التكلفة الإجمالية للفيلم قد تتخطى الـ 20 مليون جنية بسبب مشاهد المعارك الحربية، مضيفًا أنه تم تصوير يومين من الفيلم وسوف يستأنف تصويره مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم.