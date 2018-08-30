وفاة يوسف كوبزون رمز الأغنية السوفياتية

توفي المغني والسياسي يوسف كوبزون رمز الأغنية السوفياتية والملقّب بـ “سيناترا روسيا” عن ثمانين عامًا اليوم الخميس، والذي بدأ مسيرته الغنائية في العام 1959، واعتلى المسارح أكثر من خمسين عامًا، وتميّز خصوصًا بأدائه المؤثّر للأغاني الوطنية.

وترك يوسف كوبزون بصماته على أجيال عدة في روسيا، ودخل مضمار السياسة فكان نائبًا في البرلمان في كتلة حزب الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان حاضرًا دائمًا في كلّ الاحتفالات الرسمية والأعياد الوطنية الكبيرة، وغنّى أمام الجنود السوفيات في أفغانستان في الثمانينيات، وأيضا في قاعدة حميميم في سوريا في شباط/فبراير من العام 2016.

وفي العام 1995، سحبت واشنطن منه تأشيرة دخول ووضعته على القائمة السوداء بعد مقالات تحدّثت عن علاقاته مع المافيا، استنادًا إلى تقارير لوكالة الاستخبارات الأمريكية.