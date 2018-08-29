من هي نوران طلعت التي تزوجها محمد إمام؟

احتفل الفنان المصري محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، أمس الثلاثاء، بحفل زفافه على نوران إيهاب طلعت بعد خطوبة دامت 4 سنوات، تأرجحت بين الود والصد، ليقررا أخيرًا الزواج، في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بمصر، وذلك بسرية تامة.

ولاحقت الشائعات، نوران طلعت، فترة طويلة، في محاولة للتعرف على نسبها وسيرة حياتها، إذ قيل مرة إنها ابنة للفريق صدقي صبحي، ومرة أخرى أنها ابنة شقيق رجل الأعمال الشهير إيهاب طلعت، فمن هي خطيبة نجل الزعيم؟.

نوران من خارج الوسط الفني، وتبلغ من العمر 29 عامًا، وهي من مواليد الـ19 من يناير/كانون الثاني 1989، وهي ليست ابنة للفريق صدقي صبحي كما أشيع في الفترة الماضية، كما أنها أيضا لا تمت بقرابة لرجل الأعمال إيهاب طلعت، وهي ابنة مهندس استشاري توفي قبل 15 عامًا.

تخرجت نوران من جامعة خاصة قبل 7 أعوام، فيما تمارس العمل الخيري بصفة مستمرة، إذ شاركت في العديد من المشاريع الخيرية والزيارات الميدانية للمستشفيات.

وعُرف عن نوران ابتعادها قدر الإمكان عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدسات المصورين، حتى لا تكون تحت المجهر، إذ لم تظهر برفقة محمد إمام علنًا إلا مرة واحدة في خطوبة خالد سرحان.

وتأرجحت علاقة محمد إمام بخطيبته، فرغم أن حفل الزفاف كان من المقرر أن يقام منذ نحو عام، لكنه ألغي لأسباب مجهولة، إذ أشيع أن خلافات دبت بينه وبين نوران.

وفي عام 2016، أعلن محمد إمام انفصاله عن نوران، لكن تبين لاحقًا أن محمد تعمّد نشر هذه المعلومة، لإبعاد الشائعات عن علاقتهما.

يذكر أن عقد القِران تم الأسبوع الماضي، في سريّة تامة داخل فيلا الزعيم عادل إمام بالساحل الشمالي، ويستعد العروسان للسفر إلى أكثر من دولة أوروبية لقضاء شهر العسل.