بالفيديو والصور.. هكذا احتفل الفنان محمد نجل عادل إمام بزفافه

احتفل أمس الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، بحفل زفافه على نوران طلعت داخل إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بمصر.

الحفل اقتصر على الأصدقاء المقربين لإمام من الوسط الفني

اقتصر الحفل على حضور عدد قليل من أصدقاء محمد إمام المقربين له بالوسط الفني، الذين حرصوا على التواجد بالساحل الشمالي قبل الحفل بأيام وهم: أحمد فهمي وأحمد رزق وأحمد حلمي وطاهر أبو ليلة ومحمد ثروت، وحضرت المنتجة إسعاد يونس قبل الحفل بساعات، في حين حضرت الإعلامية إنجي علي والفنانة غادة عادل والتونسية درة .

حضور أحمد حلمي وغياب منى زكي بسبب الجونة

حتي الساعات الأولى من بدء حفل الزفاف تغيبت الفنانة منى زكي رغم أن زوجها الفنان أحمد حلمي كان من أوائل الحاضرين لحفل الزفاف، ويبدو أن سبب غياب منى زكي كان بسبب حضورها صباح يوم الحفل المؤتمرَ الصحفي الخاص بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية بأحد فنادق القاهرة .

الظهور الأول لأحمد فهمي وهنا الزاهد بعد حفل خطوبتهما

بعد حفل خطوبة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد منذ أسبوعين، ظهر الاثنان معًا في حفل زفاف محمد إمام.

الهضبة يحي حفل الزفاف

صداقة قوية تجمع بين الهضبة عمرو دياب والزعيم عادل إمام؛ لذلك كان اختيار الهضبة لإحياء حفل الزفاف مؤكدًا منذ فترة طويلة، خاصة أن عمرو دياب حضر إلى الساحل منذ يومين برفقة محمد إمام.

عقد القران تم منذ أسبوع وشهر عسل في أوروبا

تم عقد القران الأسبوع الماضي، في سريّة تامة داخل فيلا الزعيم عادل إمام بالساحل الشمالي، ويستعد العروسان للسفر إلى أكثر من دولة أوروبية لقضاء شهر العسل.