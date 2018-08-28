بالصور.. لقطات تُبين بأن ميلانيا لديها “دوبلاير” تُرافق ترامب

أثارت لقطات فيديو المزيد من نظريات المؤامرة بأن السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب لديها “دوبليرة” تُرافق الرئيس الأمريكي في جولاته.

وخلال رحلتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كولومبوس، أوهايو في 24 أغسطس، كانت ملابس وشعر “ميلانيا” محور اهتمام المتابعين.

وارتدت ميلانيا البالغة من العمر 48 عامًا، بلوزة منقطة ونظارة شمسية، ولاحظ مستخدمو التواصل الاجتماعي أن السيدة التي تقوم بدور السيدة الأولى لم توفق في الملابس المناسبة.

واكتشف المستخدمون الاختلاف بسبب اختلاف لون وفرق الشعر والبلوزة والشعار الموجود على النظارة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبالإضافة إلى مظهرها، لاحظ المتابعون فرق الوزن، مع بعض الاقتراحات أن الشخصية التي رأوها في شريط الفيديو ذو وزن أكبر بحوالي 20 رطلًا من ميلانيا وهو ما يظهر في وجهها بشكل خاص.

وأضاف البعض أنه إذا أرادت السيدة الأولى الوهمية – التي زارت مستشفى للأطفال في ذلك اليوم – أن تؤدي دورها بشكل صحيح، فعليها تجنب المصافحة القوية التي تعتبر غير مهعودة لميلانيا.

كما ظهرت ميلانيا الوهمية خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تموز / يوليو في بروكسل.