زوج الفنانة فايزة أحمد يكشف حقيقة صراع أبنائها على الميراث

كشف الموسيقار المصري محمد سلطان، زوج الفنانة الراحلة فايزة أحمد، حقيقة خلاف أبنائها على ميراثها وحجم ثروتها الحقيقي.

وقال سلطان، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “ليس صحيحًا أن فايزة أحمد ماتت وهي منفصلة عني، فقد رحلت وهي زوجتي وبين يدي، ولذا أعرف كل شيء عنها”.

وأضاف: “تزوجت فايزة أحمد في بداية حياتها من ضابط في الجيش السوري وأنجبت منه تاني وأكرم واشترت لكل منهما شقة في لبنان، وعندما تزوجت منها رزقني الله بولدين هما طارق وعمرو، واللذين درسا الطب ويعملان في فرنسا”.

وتابع محمد سلطان: “الحديث عن خلاف الأبناء الأربعة حول ما تركته فايزة أحمد من أموال وعقارات ليس صحيحًا ولا يمت للواقع بصلة، أنا شخصيًا لم أرث عنها أي شيء. كان رصيدها في البنك صغير جدًا ولا يليق بحجم فنانة ملأت الدنيا وشغلت الناس”.

يذكر أن فايزة أحمد رحلت عن الحياة في ٢١ سبتمبر/أيلول عام ١٩٨٢ متأثرة بسرطان الثدي وقد تزوجت الموسيقار محمد سلطان ١٧ عامًا وانفصلت عنه، وعادت إلى عصمته قبل وفاتها بشهر.

ولدت فايزة أحمد لأب سوري في صيدا بلبنان وحصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها من الموسيقار محمد سلطان.