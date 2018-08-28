اختيار منى زكي لعضوية لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

اختارت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الفنانة المصرية منى زكي، لتكون عضو لجنة تحكيم بإحدى مسابقات الدورة الثانية، التي ستنطلق في الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر المقبل.

وتشارك منى في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، رفقة الفنان علي سليمان، والمخرج المغربي أحمد المعنوني، ومدير مهرجان برلين السينمائي الدولي الجديد كارلو شاتوبريان، والمنتج الكرواتي سيدومير كولار.

ونظمت إدارة المهرجان مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، للكشف عن تفاصيل الدورة، بحضور نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وشقيقه رجل الأعمال سميح ساويرس، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، والفنانة بشرى التي شاركت في تأسيسه، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي.

وتواجدت ضمن الحضور الفنانة منى زكي التي ستشارك هذا العام بصفتها عضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والمخرج داود عبدالسيد المقرر تكريمه خلال الدورة، والمخرج يسري نصر الله، ويسرا الرئيس الشرفي للمهرجان.

ويشارك المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والتونسي نجيب بلقاضي، والمبرمجة السينمائية إيلي ديرك، والمخرج الهندي مايك باندي، في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة.

وفي لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة يتواجد كل من المخرجة الجورجية آنا أوروشادزة، والأردنية صبا مبارك، والممثل الفلسطيني كامل الباشا.

ويتنافس على الجوائز في المهرجان 15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و22 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، و5 أفلام في البرامج الاستعادية.