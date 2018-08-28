التلفزيون التركي الحكومي يقاطع أفلام “الكاوبوي” الأمريكية

قالت تقارير إعلامية، إن التلفزيون التركي الرسمي “تي آر تي TRT”، بصدد مقاطعة أي منتج من الولايات المتحدة، مؤكدة أن قرارًا اتخذ بالفعل، وتم تعديل برامج البث؛ إذ ألغى عرض أفلام رعاة البقر “كاوبوي” الأمريكية الذي اعتاد بثها بانتظام، منذ العام 1980.

وبهذا، أنهت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية “TRT” تقليد بث أفلام كاوبوي الأمريكية، أيام الأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 09:55 صباحًا بالتوقيت المحلي، واستبدلتها الإدارة بأفلام تركية، وغيرت اسم البرنامج الذي كان بعنوان “نطاق ويسترن” إلى “سينما منزلية”.

ووفقًا لصحيفة “زمان”، سوف يبدأ التطبيق الجديد ببث فيلم محلي عنوانه “قسمة ونصيب” اعتبارًا من الأحد القادم، وفي نفس الموعد الذي كان يبث فيه أحد أفلام “كاوبوي”.

يذكر أن آخر فيلم “كاوبوي” كان من المقرر بثه يوم 26 أغسطس الماضي، بعنوان ” كمين الحقد”، بطولة جون واينيه وتم إنتاجه 1971، غير أن إدارة “تي أر تي” رأت عدم بثه، وأذاعت بدلًا منه إعادة الحلقة الأخيرة لمسلسل محلي الإنتاج، بعنوان “أحببني هكذا”.

ويأتي القرار؛ على خلفية تدهور العلاقات التركية الأمريكية، والتي ازدادت عمقًا بسبب أزمة القس أندرو برانسون المحتجز قيد الإقامة الجبرية؛ بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.

وكان بعض المواطنين الأتراك أبدوا اعتراضهم لبث أفلام “كاوبوي” الأمريكية على شاشة التلفزيون التركي الرسمي، ونشر الصحفي يوكسيل أيتوغ، المعلق على البرامج التلفزيونية بجريدة “صباح” الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم والمقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، رسالة لأحد قراء الصحيفة، قال فيها: “كان لأفلام كاوبوي الأمريكية هدف معين، وهو خلق أعداء من أناس أبرياء وقتلهم وإعلان أنفسهم أبطالًا، ويجب إنهاء بث هذه الأفلام، ولا نشك في اهتمام إدارة التلفزيون التركي بهذا الموضوع”.