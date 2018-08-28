وفاة المخرج المصري أحمد السبعاوي عن عمر 90 عامًا

توفي المخرج المصري الشهير أحمد السبعاوي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت أسرة المخرج الراحل في تصريحات صحفية أن صلاة الجنازة ستقام اليوم، في مسجد مصطفى محمود بوسط العاصمة، بعد صلاة العصر.

وكان السبعاوي قد اتجه للعمل في السينما بداية خمسينيات القرن العشرين، وعمل مساعد مخرج لعدد ضخم من الأفلام، من أهمها “رصيف نمرة 5″، و”أنا حرة”، و”رسالة من امرأة مجهولة”.

وعمل السبعاوي مخرجًا، حيث جاءت أهم أعماله “عنتر شايل سيفه”، و”الأستاذ يعرف أكثر”، و”أبو زيد زمانه”، كما أخرج عدة أعمال تلفزيونية، مثل “العصيان، و”أشرار وطيبين”، و”النهر والتماسيح”.

وشارك في أكثر من 71 فيلمًا إما كمساعد مخرج أو كمخرج، بالإضافة إلى ثلاتة مسلسلات درامية للتلفزيون، وأشهر أفلامه “أقوى الرجال” بطولة نور الشريف، و”أنا اللي قتلت الحنش” بطولة عادل إمام، كما أنّ أشهر المسلسلات “الإخوة الأعداء” بطولة صلاح السعدني.