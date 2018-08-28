أول ظهور للإعلامية إيمان عز الدين بعد حادثها المروع

كشفت مصادر مقربة من الإعلامية المصرية إيمان عز الدين تفاصيل حالتها الصحية، بعد ساعات من تعرضها لحادث سير مروع، استوجب نقلها للمستشفى في حالة صحية حرجة.

والتقط أحد المقربين من الإعلامية المصرية صورة لها داخل المستشفى، بعد تدخلات جراحية عاجلة في أكثر من مكان بجسدها، لتستقر حالتها مؤقتًا.

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية على “فيس بوك” تعليقًا، اليوم الثلاثاء؛ لطمأنة جمهورها ومحبيها، جاء فيه نصًا: ” إيمان عز الدين خرجت من غرفة العمليات، صباح اليوم، بعد جراحة معقدة استمرت ٥ ساعات، والحالة مستقرة إلى حد ما، مع وجود كسور مضاعفة في القدم اليمنى، وارتشاح في المخ، وكدمات وسحجات في عدة أماكن”.

وسبق أن تعرضت الإعلامية المصرية لحادث سير، في فبراير من العام الجاري، أسفر عن كدمات وإصابات بسيطة، فيما تهشم الجزء الأمامي من سيارتها بشكل كامل.

وقدمت إيمان عزالدين عددًا من البرامج التلفزيونية، من بينها: “صباح أون” على قناة “أون تي في”، و”الشعب يريد”، و”بصراحة” على قناة “التحرير”، كما قدمت برنامج “مفتاح الحياة” في قناة الحياة 2 عام 2015.