الفنان عمر ناجي.. من ربوع الصعيد إلى مجال الفن وعالم الأعمال

رحل الفنان المصري عمر ناجي عن عالمنا، أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي قضى فيها سنوات حياته الأخيرة ودفن فيها.

وكشفت الفنانة ألفت عمر (والدتها ابنة خالة الفنان الراحل) وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية – أن عمر ناجي كان يعاني من أمراض بالقلب، وخاف من إجراء عملية.

وذكرت أنه هو أدخلها إلى الوسط الفني حين كانت في الثامنة عشر من عمرها، لافتة إلى أنها زارته في الولايات المتحدة، مطلع العام الجاري، وكانت حالته الصحية جيدة نسبيا، رغم متاعبه مع القلب.

من الصعيد إلى الفن والأعمال

قضى الفنان الراحل طفولته المبكرة وصباه في صعيد مصر، وأنهى دراسته المتوسطة وعامه الأول في كلية الطب بمحافظة أسيوط، قبل أن يتخلى عن كلية الطب في العام الثاني ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وعمل ناجي أثناء دراسته في المعهد بفرقة يوسف وهبي، كبطل للعديد من مسرحياته منها “الأخرس” و”بنت الهوى”.

والتحق بعدها بالمسرح القومي، وقام ببطولة مسرحية “مقالب عطيات”، ثم اكتشفه المنتج رمسيس نجيب، وقدمه في فيلم “حتى آخر العمر”، وبعد ذلك شارك في العديد من الأفلام والأعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسل “ذئاب الجبل”.

وتمكن عمر ناجي من تخليد اسمه في دوره في مسلسل “ذئاب الجبل” الذي تم إنتاجه في عام 1992، حيث رسخ في ذاكرة المصريين بدور شخصية “الريس أبو دبيكي”.

وشارك ناجي أيضًا في عدد من المسلسلات الدينية، وهي “محمد رسول الله”، “الفتوحات الإسلامية”، “القضاء في الإسلام”، “عصر الأئمة”.

وإضافة إلى عمله التمثيلي، أخرج الفنان الراحل عددًا من المسرحيات، كما كتب فيلمًا قصيرًا عام 2006 بعنوان “ايزيدورا”.

نجمٌ سطع وخفت

ورغم سطوع نجم عمر ناجي خاصة مع مسلسل “ذئاب في الجبل” إلا أنه لم يلبث أن اختفى اسمه تدريجيًا من الأذهان، حيث توقف عن التمثيل منذ 13عامًا وكانت آخر مشاركة له في فيلم “علمني حبك” في 2005، ومسلسل “أماكن في القلب”. ليتجه لاحقًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويدخل عالم الأعمال.

وفي تصريح لألفت عمر ذكرت أن الفنان الراحل سافر إلى الولايات المتحدة لرعاية شقيقته هناك، مبينة: “طوال السنوات الماضية، اعتذر عن عدة أعمال عرضت عليه لكنه لم يرها تليق بمكانته الفنية، لإيمانه أن الفنان يجب أن يكون له هدف بالحياة”.

وفيما تقرر دفن جثمان الفنان الراحل في كاليفورنيا الأمريكية حيث عاش، فقد أعلنت أسرته أنها ستقيم له مراسم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية في العاصمة القاهرة.

يذكر أن أبرز زيجات الفنان عمر ناجي زواجه من الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، وهو الزوج الرابع والأخير لها.