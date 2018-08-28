وفاة مؤلفة المسلسل الكرتوني “ماروكو الصغيرة”

توفيت الكاتبة اليابانية موموكو ساكورا عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع مع سرطان الثدي.

و”ساكورا” هي مؤلفة “مانجا” واشتهرت بتأليفها لـ”ماروكو الصغيرة”، والذي تحول لمسلسل كرتوني كوميدي شهير.

وعلقت مؤدية صوت “ماروكو الصغيرة”، تاراكو على الحدث بالقول “إن وفاة ساكورا كانت سابقة لأوانها، وبأنها كانت لا تزال تمتلك الكثير من الأشياء التي تود القيام بها”.

ووفق مصادر إعلامية، فإن ساكورا توفيت يوم الأربعاء الـ15 من أغسطس/آب، وأقيمت مراسم الجنازة وحضرها أفراد عائلتها وأقاربها بشكل حصري.

وساكورا من مواليد شيزوما عام 1965، وبدأت مشوارها كرسامة مانجا عام 1984، أشهر أعمالها “ماروكو الصغيرة”، التي بدأتها كسلسلة مانجا عام 1986، واستمرت عدة سنوات حتى تم تحويلها إلى مسلسل كرتوني اجتاح مختلف دول العالم، ومنها تمت دبلجته إلى العربية وما زال يعرض حتى الآن في اليابان.

و”المانجا” هي المصطلح الذي يطلقه اليابانيون على القصص المصورة، وهي من النمط الرائج جدًا في اليابان ويحظى بنجاح كبير.