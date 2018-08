بالصور.. بوتين يتنزه في سيبيريا مع كبار المسؤولين الأمنيين

نشر الكرملين عدة صور رسمية الاثنين للرئيس فلاديمير بوتين خلال عطلة قضاها في سيبيريا مع وزير دفاعه ومدير جهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي).

ويظهر بوتين (65 عاما) في الصور مرتديا حلة وقبعة باللون الكاكي وهو يتنزه في جبال عشبية ويقوم بجولة بالقارب في نهر ينيسي في منطقة توفا بجنوب سيبيريا.

Vladimir Putin and Defense Minister Shoigu develop military-grade bonsai with election-meddling capabilities at an undisclosed location in Siberia pic.twitter.com/d38Qzt6cOD — Nina ☦️ Byzantina (@NinaByzantina) August 27, 2018

كانت لقطات مصورة سابقة لبوتين خلال العطلات، ومنها صور وهو يصطاد السمك ويستمتع بحمام شمسي، تهدف على ما يبدو إلى إظهار حالته الصحية الجيدة وحيويته.

ويظهر بوتين في إحدى صور عطلة سيبيريا مع وزير الدفاع سيرجي شويجو وهما يتأملان شتلة صنوبر جاهزة للغرس. وفي لقطة أخرى يقف بوتين ومدير جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف في منطقة أحراش على خلفية جبال عشبية.

وفي صور أخرى يظهر بوتين على قمة جبل ويقوم بنزهة بالقارب ويتحدث إلى مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية.

وأخذ بوتين العطلة أثناء توجهه إلى مدينة كيميروفو في سيبيريا وهي مركز لتعدين الفحم حيث حضر اجتماعا مع مسؤولين بالحكومة ومديري شركات الطاقة الاثنين.

Putin has a weekend break in the Tuva region of Siberia. pic.twitter.com/Q69HNj0cSr — ???? Franz Schubert (@fluoresenz) August 27, 2018